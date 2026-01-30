อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกปี 69 หวัง ปชช.เห็นความสำคัญ

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า เตรียมจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2569 ที่ห้องประชุม War room ศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ โดยกล่าวว่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งในปีนี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์ ได้กำหนดหัวข้อ “Wetlands and traditional knowledge : celebrating cultural heritage – พื้นที่ชุ่มน้ำและภูมิปัญญาดั้งเดิม : ร่วมฉลองมรดกทางวัฒนธรรม” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของภูมิปัญญาดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมในการรักษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต เปรียบเสมือนมรดกหรือสมบัติที่ทุกคนต้องร่วมกันปกป้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ นิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีบทบาทการบริการทางระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จึงกำหนดจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณอัฒจันทร์กลาง สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชุ่มน้ำกับแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมจะเป็นสะพานเชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน มีความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่
ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การเสวนา หัวข้อ “เชื่อมภูมิปัญญา สู่การอนุรักษ์พื้นที่ ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน” ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ แนวปฏิบัติทางภูมิปัญญา ความรู้ดั้งเดิมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ 2) พิธีมอบใบประกาศให้กับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites)ลำดับที่ 16 ของประเทศไทย 3) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ 4) การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ นิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีบทบาทการบริการทางระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จึงกำหนดจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณอัฒจันทร์กลาง สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชุ่มน้ำกับแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมจะเป็นสะพานเชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน มีความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่
ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การเสวนา หัวข้อ “เชื่อมภูมิปัญญา สู่การอนุรักษ์พื้นที่ ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน” ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ แนวปฏิบัติทางภูมิปัญญา ความรู้ดั้งเดิมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ 2) พิธีมอบใบประกาศให้กับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites)ลำดับที่ 16 ของประเทศไทย 3) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ 4) การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำและภูมิปัญญาท้องถิ่น