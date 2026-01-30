ธปท. ชี้สถานการณ์หนี้ส่วนใหญ่ในไทยเป็นหนี้อุปโภค-บริโภค แก้ยากกกว่า ปท.อื่น

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสะสมมานาน โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า รายจ่ายของครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยอยู่สูงกว่ารายได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาหนี้จะยังคงอยู่กับสังคมไทยไปอีกนานจนกว่าเส้นรายได้และรายจ่ายจะกลับมาสมดุลกัน
ทั้งนี้ แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยจะสูงใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ หรืออังกฤษ แต่ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่ไส้ในของหนี้ โดยหนี้อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์สร้างความมั่งคั่งของไทยมีเพียง 34-35 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ขณะที่ประเทศอื่นมีสัดส่วนหนี้บ้านสูงถึง 40-90 เปอร์เซ็นต์ หนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยกลับเป็นหนี้อุปโภคบริโภคและหนี้บัตรเครดิต ซึ่งบริหารจัดการยากและไม่สร้างรายได้ (Non-income generating debt) ส่งผลให้การแก้ปัญหาทำได้ยากกว่าประเทศอื่น
