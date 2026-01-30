สมุทรสงครามชวนเกษตรกรนาเกลือ-ผู้เพาะปลูกพืชอื่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึง 31 พ.ค.นี้

นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตเกลือทะเลสำคัญของประเทศไทย โดยมีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญายาวนานกว่า 100 ปี และเป็นการทำนาเกลือที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งดิน ฟ้า อากาศ แสงแดดและน้ำทะเลที่สามารถไหลเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นองค์ความรู้ที่ชาวบ้านสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นวิถีชีวิตและอาชีพหลักของชุมชนชายฝั่งทะเลในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
นอกจากนี้ พื้นที่นาเกลือของจังหวัดสมุทรสงครามยังตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลใน 2 ตำบล ของอำเภอเมือง รวมพื้นที่ 6,123 ไร่เศษ เป็นพื้นที่เช่า 4,321 ไร่หรือร้อยละ 71.39 และพื้นที่ตนเอง 1,732 ไร่ หรือร้อยละ 28.61 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือรวม 155 ครัวเรือน ได้แก่ตำบลลาดใหญ่ 46 ครัวเรือน 1,937 ไร่ และตำบลบางแก้ว 111 ครัวเรือน 4,185 ไร่เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะดินเหนียวสามารถอุ้มน้ำได้ดีมีความเหมาะสมต่อการตกผลึกของเกลือทะเลเมื่อผ่านกระบวนการปรับสภาพจนพื้นดินแห้ง ส่งผลให้ได้เกลือที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้ ขอเชิญเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ รวมทั้งผู้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อผลประโยชน์ของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-3471-1711 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
