เวียดนามประกาศยกระดับสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพยุโรป

เวียดนามประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพยุโรป หรืออียู เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และมีความเท่าเทียมกับสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย ในช่วงเวลาที่หลายประเทศพยายามลดผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ
นายอันโตนิโอ คอสตา ประธานสภายุโรป กล่าวว่า ในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดหลักกฎหมายกำลังถูกคุกคามจากหลายด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยืนเคียงข้างกันในฐานะพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและคาดการณ์ได้ ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขอบเขตแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
