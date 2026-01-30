xs
แนะเลี่ยงโดยรอบ ม.เกษตร 30 ม.ค. - 7 ก.พ.มีงานเกษตรแฟร์ 2569

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



30 ม.ค. - 7 ก.พ.69 มีงานเกษตรแฟร์ 2569
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แนะผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น