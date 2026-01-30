xs
ราคาทองคำครั้งที่ 42 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 77,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.57 น. ครั้งที่ 42 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,000.00  บาท รับซื้อบาทละ 76,900 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,360.36 บาท