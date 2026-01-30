ทล.แจงกระแสข่าวเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ M6 เดือน ก.ย. ยันไม่เป็นความจริง

ตามที่มีกระแสการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา M6 จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 นั้น
กรมทางหลวงขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง" โดยในปัจจุบันโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน -นครราชสีมา M6 ยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ กรมทางหลวงมีแผนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดเส้นทางในระยะเริ่มต้น เช่นเดียวกับแนวทางการดำเนินงานของมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี M81 ที่ผ่านมา และจะมีการประกาศกำหนดวันเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างเป็นทางการให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป
กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชน งดการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิด เพื่อป้องกันความสับสนในสังคม และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากช่องทางทางการของกรมทางหลวงเท่านั้น