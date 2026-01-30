xs
"นิพิฏฐ์"แซะบางพรรคปากสั่นบอกว่าให้เลือกข้าง ถามแล้วฝ่ายที่ครอบครองเขากระโดง รักชาติหรือเปล่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า บางพรรคปากสั่น บอกว่าให้เลือกข้าง ระหว่าง“ฝ่ายรักชาติ” กับ “ฝ่ายไม่รักชาติ” แล้วฝ่ายที่ครอบครองเขากระโดง นั่นรักชาติหรือเปล่าครับ บอกไปเลย ชาวบ้านจะได้เลือกถูก