ราคาทองคำครั้งที่ 41 ลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 77,900 บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.31 น. ครั้งที่ 41 ปรับลง 250 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,100.00  บาท รับซื้อบาทละ 77,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,466.48 บาท