เพลิงไหม้บ้าน ซ.สรงประภา 5 แยก 2 จนท.เร่งฉีดน้ำดับไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยสรงประภา 5 แยก 2 เขตดอนเมือง ขณะนี้เพลิงลุกไหม้แล้ว 2 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิง