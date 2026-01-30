xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 5.02 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,091.42 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,326.05 จุด ปรับลง 5.02 จุด หรือ 0.38% มูลค่าซื้อขาย 22,091.42 ล้านบาท