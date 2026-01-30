xs
ราคาทองคำครั้งที่ 33 ลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 78,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.57 น. ครั้งที่ 33 ปรับลง 150 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,550.00  บาท รับซื้อบาทละ 77,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,906.12 บาท