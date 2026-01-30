กรมการจัดหางานเปิดตัวแพลตฟอร์ม“คนทำงานอิสระ” ศูนย์รวมงานอิสระหนุนสร้างงาน สร้างรายได้

กรมการจัดหางาน พัฒนาแพลตฟอร์ม “คนทำงานอิสระ” ศูนย์รวมงานและบริการอาชีพอิสระในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และครบวงจร รองรับทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานประจำที่หารายได้เสริม และผู้ว่างงานที่มีทักษะความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้อย่างทั่วถึง
แพลตฟอร์มดังกล่าวครอบคลุม 10 หมวดอาชีพหลัก เช่น Graphic & Design การตลาด เขียน-แปลภาษา รับจัดทำสินค้า-อาหาร สอนพิเศษ และงานบริการ โดยผู้ว่าจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถติดต่อและตกลงจ้างงานกันได้โดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaID เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการใช้งาน
ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์khonthamngan.doe.go.th หรือแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2