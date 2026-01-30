กรมประมงเปิดยื่นขอใบอนุญาตเดินเรือประมงพาณิชย์-พื้นบ้านรอบใหม่ 1 – 28 ก.พ.69

กรมประมงแจ้งให้เจ้าของเรือประมงทั้งประเภทพาณิชย์และพื้นบ้าน เตรียมความพร้อมยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงสำหรับรอบปีการประมง 2569-2570 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้สามารถดำเนินการทำประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนเริ่มปีการประมงใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2569
ทั้งนี้ กรมประมงได้ขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพชาวประมง ตามแนวทางของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดโอกาสให้ชาวประมงที่มีเรือซึ่งเคยได้รับใบอนุญาต แต่ประสบเหตุเรือจม หรืออับปาง สามารถนำเรือประมงลำอื่นมายื่นขอรับใบอนุญาตแทนได้ รวมถึงผู้ที่เคยมีลักษณะต้องห้ามในการได้รับอนุญาต สามารถยื่นคำขอได้ตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2567-2568 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2569 และปีการประมงใหม่จะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2569 หากเรือประมงพาณิชย์ลำใดไม่มีใบอนุญาต จะไม่สามารถออกทำการประมงได้
เจ้าของเรือสามารถยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือผ่านระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านของกรมประมง