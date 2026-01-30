xs
เกิดเหตุพลุระเบิดที่สุพรรณบุรี บ้านเสียหาย 1 หลัง เจ็บ 3 ตาย 1

วันนี้ (30 ม.ค.) เวลา 07.52 น. เกิดเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านเลขที่ 71/1 หมู่ที่ 6 บ้านดงกะเซา ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน เสียชีวิต 1 คน สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน