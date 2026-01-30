xs
ราคาทองคำครั้งที่ 15 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 78,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.27 น. ครั้งที่ 14 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,500.00  บาท รับซื้อบาทละ 77,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,845.48 บาท