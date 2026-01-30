GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 467 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (29 ม.ค.) ไทยพบจุดความร้อน 467 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตร 170 จุด พื้นที่เขต สปก. 119 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 101 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 38 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 30 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่กัมพูชา 1544 จุด พม่า 991 จุด ลาว 263 จุด เวียดนาม 260 จุด มาเลเซีย 11 จุด