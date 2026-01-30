xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 4.77 จุด มูลค่าซื้อขาย 7,447.69 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,326.30 จุด ปรับลง 4.77 จุด หรือ -0.36% มูลค่าซื้อขาย 7,447.69 ล้านบาท 