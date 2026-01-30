xs
ราคาทองคำครั้งที่ 13 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 78,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.08 น. ครั้งที่ 13 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,350.00  บาท รับซื้อบาทละ 77,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,709.04 บาท