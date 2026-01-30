ทบ.ชวนประชาชนร่วมพิธี“รำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้า”ณ กองบัญชาการกองทัพบก 3 ก.พ.

กองทัพบกขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธี “รำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้า” เพื่อร่วมรำลึกถึงทหารผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ จากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยญาติและครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละเข้าร่วมพิธี ภายในงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. กองทัพบกได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัย พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่รำลึกถึงวีรชนผู้กล้า โดยมีการจัดแสดงภาพวีรบุรุษและถ่ายทอดเรื่องราวการเสียสละของกำลังพลในแต่ละสมรภูมิ บอกเล่าภารกิจในการปฏิบัติการยุทธบดินทร์ และยุทธการศตวรรษ รวมถึงกิจกรรมแสดงความขอบคุณต่อการเสียสละของทหารกล้าด้วยการวางดอกกุหลาบขาว และการเขียนจารึกข้อความจากหัวใจประชาชนส่งถึงครอบครัววีรชน ตลอดจนการประดับแผ่นป้ายจารึกรายนามผู้เสียชีวิต ณ บริเวณกำแพงอนุสรณ์
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ได้จัดให้มีพิธีสดุดีวีรชนทหารกล้าอย่างสมเกียรติ ประกอบด้วยพิธีแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ครอบครัววีรชน เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันทรงคุณค่าของกำลังพลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ
สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของทหารผู้เสียสละ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมส่งพลังใจแก่ครอบครัววีรชน และร่วมกันจารึกการเสียสละของทหารกล้าไว้ในความทรงจำของแผ่นดินอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงาน สามารถร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการแชร์หรือโพสต์ภาพแบนเนอร์ “รำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้า” พร้อมข้อความจากใจ และติดแฮชแท็ก #รำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้า