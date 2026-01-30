เช้านี้คุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 37 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้.ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด หนองคาย เลย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และ สุรินทร์
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.3 - 57.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.9 - 47.3 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.8 - 55.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.2 - 48.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11.2 - 22.5 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.1 - 59.7 มคก./ลบ.ม.