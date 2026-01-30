ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 39 ถึงสำนักงานบัญชีซูพรีมบีอิ้ง 1 ก.พ. - 31 มี.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 2 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ฝั่งมุ่งหน้าศิริราช บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 39 ถึงสำนักงานบัญชีซูพรีมบีอิ้ง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีบางขุนนนท์ (OR02) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22:00 น. – 31 มีนาคม 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ส่งผลให้ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน บริเวณปิดเบี่ยง ทั้งฝั่งมุ่งหน้าตลิ่งชันและฝั่งมุ่งหน้าศิริราช สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้