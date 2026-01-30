xs
"อภิสิทธิ์"ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงที่กระบี่ พังงา ภูเก็ต"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์วานนี้ระบุว่า พรุ่งนี้ "อภิสิทธิ์ ลงใต้ กระบี่ พังงา ภูเก็ต"

บัตรสีชมพู เข้าคูหา เบอร์ 27 เลือกพรรคประชาธิปัตย์

#พรรคประชาธิปัตย์
#เลือกตั้ง69 #เลือกตั้ง2569
#ไทยหายจนด้วยคนทำเป็น
#พรรคประชาธิปัตย์27