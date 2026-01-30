คลิปหลุดอย่าไปกลัว ! ปชช.ยื่นขอศาลช่วยสั่ง “ ลบได้ผ่านออนไลน์

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการคุกคามทางเพศ หรือ ลบข้อมูลที่มีลักษณะลามก ไม่ให้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตได้ต่อไป โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอ Take It Down ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม หรือ ระบบ CIOS ไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำร้องหรือไต่สวนที่ศาล
.
วิธีการ คือ กรอกข้อมูลในระบบตามคำแนะนำ แล้วกดยืนยัน ระบบจะส่งคำร้องไปให้เจ้าหน้าที่ศาลตรวจสอบ ก่อนนำเสนอผู้พิพากษาพิจารณาต่อไปโดยเร็ว เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วจะส่งไปให้ผู้ให้บริการ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ทางระบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล
.
ผู้ต้องการยื่นคำร้องจำเป็นต้องเปิดใช้บริการ แอปฯ ThaID ก่อนเข้าใช้บริการระบบ CIOS ได้ที่ https://cios.coj.go.th/
ในระยะแรก เป็นการยื่นต่อศาลอาญาเพียงศาลเดียว และยื่นได้ตลอดเวลาที่ระบบเปิด หากยื่นนอกเวลาทำการปกติถือว่าเป็นการยื่นในเวลาทำการปกติถัดไป