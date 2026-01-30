xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 77,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.34 น. ครั้งที่ 6 ปรับลง 200 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,000.00  บาท รับซื้อบาทละ 76,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 77,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,360.36 บาท