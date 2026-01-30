xs
เปิดตลาดทองคำร่วงแรง 2,550 บาท รูปพรรณขายออก 79,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.07 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 2,550 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 78,950.00  บาท รับซื้อบาทละ 78,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 79,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,270.52 บาท