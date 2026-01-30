เช้านี้ค่าฝุ่น กทม.เกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากป้องกัน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 54.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 53.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองแขม 52.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 51.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางคอแหลม 50.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 50.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตทวีวัฒนา 49.9 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 48.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางขุนเทียน 46.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 46.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสัมพันธวงศ์ 46.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตตลิ่งชัน 45.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ
37.5 - 43.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพตะวันออก
34.8 - 54.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพกลาง
32.8 - 46.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพใต้
33.9 - 50.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนเหนือ
30 - 49.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนใต้
33.5 - 52.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ: คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
-ประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์