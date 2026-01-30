"เทพไท"ขอบคุณผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ แจ้ง กกต. -ปปง.สืบหาข้อเท็จจริงกรณีเบิกเงินอย่างผิดสังเกต

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอบคุณ ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ
ภายหลังจากนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในงานสัมมนา Thailand Blooming 2026 พูดถึงกรณีมีการเบิกเงินอย่างผิดสังเกต จากการเบิกเงินสดจำนวน 250 ล้านบาท และจำนวน 200 ล้านบาท มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนธนบัตรใบละ 100 บาทจำนวน 200 บาท ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จึงนำเรื่องนี้แจ้งต่อ กกต. และปปง. เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป
จึงทำให้เรื่องนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ และมีความสนใจ เพราะการเบิกเงินจำนวนมากในห้วงระยะเวลาที่ใกล้กับการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า จะมีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการซื้อเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆ หรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวเรื่องการเบิกเงินจำนวน 160,816 ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2568 ซึ่งอยู่ในห้วงที่รัฐบาลประกาศยุบสภาพอดี
ประกอบกับก่อนหน้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่น คือเลือกนายก อบต. และสมาชิก อบต. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 และมีกระแสข่าวว่ามีการใช้เงินจำนวนมาก มีการซื้อเสียงกันเกือบทุก อบต. ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่เบิกกันมากเป็นพิเศษ จำนวน 160,816 ล้านบาท และกรณีล่าสุดที่ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมายืนยันว่า มีการเบิกเงิน น่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ ได้แจ้งรายงานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทราบ เชื่อว่ายังมีการเบิกเงินรายเล็กน้อย หลัก10ล้านบาท หรือที่ไม่เกิน100ล้านบาทอีกจำนวนหลายราย
อยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าไปตรวจสอบย้อนหลังว่า ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ และประกาศว่าจะยุบสภาภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ได้มีการเบิกเงินจำนวนมาก กี่รายเป็นรายใดบ้าง และตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมไปถึงแจ้งให้ กกต.และ ปปง.ได้ตรวจสอบ ซึ่งถ้าหากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เป็นผู้เริ่มต้นหรือจุดประกายเรื่องนี้ กกต.ก็ไม่มีน้ำยาที่จะไปค้นหาเส้นทางการเงิน หรือจับผู้กระทำการซื้อเสียงที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ ยังมีเวลาอีก 10 วัน ที่จะมีการเลือกตั้ง
อยากให้ กกต.เอาจริงจัง ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปปง. DSI ได้สนธิกำลังกัน ตรวจสอบ จับกุมผู้กระทำการผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือซื้อเสียงให้ได้ ซึ่งเชื่อว่ามีจำนวนมากแพร่หลายทั่วประเทศ ขอให้จับให้ได้เพื่อเป็นตัวอย่าง อย่าให้ถูกข้อครหาว่า กกต.ชุดนี้ล้มเหลว ไม่เคยให้ใบแดงการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมา และกำลังเข้าสู่ครั้งที่3
ถ้ายังไม่มีการให้ใบแดงคนซื้อเสียงได้แม้แต่รายเดียว กกต.ก็เสื่อมศรัทธาในสายตาประชาชน