‘พิพัฒน์’ย้ำการเมืองไทยวันนี้ชัดเจนต้องเลือกฝ่ายรักชาติ หรือไม่รักชาติ ยัน ภท.รักชาติ เคียงข้างทหาร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์ระบุว่า“การเมืองไทยวันนี้ชัดเจน: ต้องเลือก ฝ่ายรักชาติ หรือไม่รักชาติ
ผม พิพัฒน์ รัชกิจประการ ยืนยันภูมิใจไทย รักชาติ เคียงข้างทหาร ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์
สำหรับผม รักชาติหมายถึง: รักแผ่นดินไทย สนับสนุนกองทัพปกป้องอธิปไตย ส่งเสริมเอกภาพประชาชน ไม่แบ่งแยก ไม่ขายชาติให้ต่างชาติ และผลักดันโครงการเศรษฐกิจยกสถานะชาติ เช่น สร้าง Disneyland ในไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้
มาร่วมกันเลือก #ภูมิใจไทย สร้างประเทศไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืน #รักชาติ #ภูมิใจไทย