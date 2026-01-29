นรด.แจงกรณี ม.6 อ้างถูกบังคับเข้าค่าย รด. เขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ทำเสียสิทธิ

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ว่า นักเรียน ม.6 ถูกบังคับเข้าค่าย รด. เขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ทำเสียสิทธิ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดตั้งกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ 4 ม.ค. ถึง 15 มี.ค.69 เพื่อทำการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ส่วนกลาง และชั้นปีที่ 4-5 ทั่วประเทศ โดยจัดเป็นผลัดๆ ละ 3-7 วัน ตามแต่ละชั้นปี ชาย-หญิง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 8 ก.พ.69 เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกนายได้ไปใช้สิทธิตามกฎหมาย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดยโรงเรียนรักษาดินแดน ได้แจ้งให้สถานศึกษาที่เข้ารับการฝึกในห้วงตรงกับวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ดำเนินการแจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและประสงค์ไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 สามารถขอเปลี่ยนไปฝึกในผลัดอื่นที่ไม่ตรงกับวันเลือกตั้งได้ รวมถึงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะอำนวยความสะดวกปรับแผนการปฏิบัติ โดยประสานข้อมูลและวิธีปฏิบัติกับสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ใช้สิทธิอย่างครบถ้วน ทั้งนี้รวมถึงการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาคด้วย
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยึดถือนโยบายกองทัพบก สนับสนุนการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ตามกฎหมาย ภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข