แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.เกษตร 30 ม.ค. - 7 ก.พ. มีจัดงานเกษตรแฟร์

30 ม.ค. - 7 ก.พ.69 งานเกษตรแฟร์ 2569 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แนะผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น