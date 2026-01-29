ช่วงเย็นคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 26 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน พิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ตราด บึงกาฬ และเลย
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.9 - 59.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.0 - 39.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 26.4 - 66.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.5 - 46.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.2 - 32.1 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 28 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.4 - 66.4 มคก./ลบ.ม.