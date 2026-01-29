GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ ไทยพบจุดความร้อน 467 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
วานนี้ (28 มกราคม 69) ไทยพบจุดความร้อน 467 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตร 170 จุด พื้นที่เขต สปก. 119 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 101 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 38 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 30 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 1427 จุด กัมพูชา 923 จุด
เวียดนาม 153 จุด ลาว 106 จุด มาเลเซีย 13 จุด
.