ราคาทองคำครั้งที่ 58 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 82,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.07 น. ครั้งที่ 58 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 81,450.00  บาท รับซื้อบาทละ 81,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 82,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 79,726.44 บาท