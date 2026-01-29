บอร์ด รฟท.อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟสายสีแดง ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และช่วงรังสิต - มธ.รังสิต

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 2/2569 วันนี้ (29 มกราคม 2569) กรณีที่ประชุมได้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) โดยมีมติอนุมัติสั่งจ้างกิจการร่วมค้า ยูที (UT Joint Venture) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ วงเงินค่าจ้างรวม 14,720 ล้านบาท รวมถึง โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีมติอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ วงเงินค่าจ้างรวม 6,057 ล้านบาท
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)
ระยะทาง 20.50 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน 13.83 กม. ทางยกระดับ 6.67 กม. มีสถานีจำนวน
9 แห่ง ประกอบด้วย สถานีศิริราช บางขุนนนท์ ตลาดน้ำตลิ่งชัน สะพานพระราม 6 บางกรวย-กฟผ. บ้านฉิมพลี กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ และ ศาลายา พื้นที่ก่อสร้างด้านซ้ายทางรถไฟ ใช้ที่ดินรถไฟเป็นหลัก ไม่มี เวนคืนที่ดิน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการคัดเลือก ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ และด้านเทคนิคครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ กิจการร่วมค้า ยูที (ประกอบด้วย 1.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (Lead Firm) และ 2.บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด) ได้เสนอราคา 14,720,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 9,700,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยราคากลางกำหนดไว้จำนวน 14,729,700,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จึงได้รายงานผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ สั่งจ้างกิจการร่วมค้า ยูที ให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารประกวดราคาและเสนอราคาจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่
1. กิจการร่วมค้า ยูที (UT Joint Venture)
2. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ส่วนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน มีสถานี จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีคลองหนึ่ง
ม.กรุงเทพ เชียงราก และ มธ.ศูนย์รังสิต พื้นที่ก่อสร้างด้านขวาทางรถไฟ ใช้ที่ดินรถไฟเป็นหลัก และมีพื้นที่เวนคืนบางส่วนประมาณ 14 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีและถนนเข้าออกบริเวณสถานี โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการคัดเลือก ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ และด้านเทคนิคครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา 6,057,000,000 บาท (หกพันห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 7,960,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยราคากลางกำหนดไว้จำนวน 6,064,960,000 บาท (หกพันหกสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จึงได้รายงานผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้ายื่นเอกสารประกวดราคาและเสนอราคาจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่
1. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
สำหรับขั้นตอนต่อไป การรถไฟฯ จะดำเนินการตรวจสอบร่างเอกสารสัญญาของทั้งสองโครงการ เมื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว การรถไฟฯ จะทำการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้าง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 36 เดือน (3 ปี) กำหนดแล้วเสร็จ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง นอกจากจะเป็นการเดินทางที่สะดวก ประหยัด ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดการใช้พลังงานภายในประเทศ รวมถึงสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย