ราคาทองคำครั้งที่ 44 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 82,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.07 น. ครั้งที่ 44 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 81,650.00  บาท รับซื้อบาทละ 81,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 82,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 79,923.52 บาท