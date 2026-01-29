"เทพไท"งง"อนุทิน-กกต."ไม่รู้ว่ามีซื้อเสียงภาคใต้ ฝากติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มึน!!! อนุทิน-กกต. ไม่รู้ว่ามีซื้อเสียง
ผมได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถึงกระแสข่าวการซื้อเสียงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ว่า ตนยังได้ยินอะไร เมื่อนักข่าวถามว่า มีรายงานข่าวพบว่า ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พบความผิดปกติในการถอนเงินสดจากธนาคาร นายอนุทินก็กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงาน
การให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน สอดคล้องกับท่าทีของนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือกกต.ได้พูดถึงกระแสข่าวซื้อเสียงอย่างหนักในหลายพื้นที่ว่า ยังไม่พบการซื้อเสียง ทั้งนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือกกต. ต่างออกมายืนยันว่า ไม่ได้ยินข่าว ไม่ทราบข่าว ไม่มีกระแสข่าวเรื่องนี้
แต่ในทางกลับกัน กระแสข่าวซื้อเสียงดังกระฉ่อนทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ ทุกเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ มีการซื้อเสียงกันอย่างรุนแรง และหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และเป็นภาคเดียวนักเลือกตั้งที่ต้องการซื้อเสียง จะไปเจาะในพื้นที่ภาคใต้ แต่นายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลับไม่ได้รับรายงาน และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งไม่ทราบว่าการทำงานของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด จนถึงนายอำเภอ ได้รับรู้เรื่องนี้และได้รายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่
ในส่วนของ กกต.ไม่ทราบว่า กกต.จังหวัดได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่หรือไม่ ถ้าหากว่ากระทรวงมหาดไทยและกกต. ไม่รับรู้เรื่องนี้ และไม่ได้ยินข่าวเรื่องการซื้อเสียง ก็อยากให้ไปถามชาวบ้าน เพราะชาวบ้านเขารู้กันหมดว่า มีการจดรายชื่อเตรียมการซื้อเสียงแล้ว บางเขตปล่อยเงินแล้ว ปล่อยกระสุนดินดำแล้ว บางเขตปล่อยเงินให้กับหัวคะแนน แกนนำแล้วคนละ 10,000 บาท ให้กับผู้ใหญ่บ้านคนละ 5000 บาทให้กับผู้ช่วยฯ คนละ 3000 บาท และบางพรรคได้ใช้กลไกของรัฐ ข้าราชการปกครองอำนวยความสะดวกในการซื้อเสียงกันอย่างครึกโครม แต่ผู้บังคับบัญชาไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ยิ่งผลการสำรวจของนิด้าโพล และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สำรวจความเห็นของประชาชน พบว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังมาแรง อาจทำให้กระแสอภิสิทธิ์ฟีเวอร์พัดพาผู้สมัครส.ส.เขตเข้ามาด้วย ยิ่งทำให้ผู้สมัครพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรค ที่นิยมการซื้อเสียง ต้องซื้อเสียงอย่างหนัก ทำการบ้านมากขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าโค้งสุดท้ายนี้ เงินจะสะพัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มากขึ้น
ตราบใดที่กระแสประชาธิปัตย์ กระแสอภิสิทธิ์รุนแรง หรือเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างมาก ก็ยิ่งทำให้การระดมเงิน เพื่อลงพื้นที่ภาคใต้ยิ่งมากขึ้นเป็นเท่าตัว จึงฝากให้ กกต.และกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย