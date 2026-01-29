ช่วงบ่ายคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 25 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชลบุรี ตราด และเลย
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.6 - 61.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.8 - 39.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26.9 - 66.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.4 - 43.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.9 - 32.6 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 22 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.0 - 66.3 มคก./ลบ.ม.