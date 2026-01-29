สถานทูตแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในญี่ปุ่น 191 ราย รับเอกสาร เหตุที่อยู่ไม่ชัด

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ในประเทศญี่ปุ่น จำนวนกว่า 191 คน ให้รีบติดต่อกลับสถานเอกอัครราชทูตโดยด่วน ก่อนวันที่ 30 ม.ค. ในจำนวนนี้ สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถจัดส่งเอกสารเลือกตั้งและออกเสียงประชามติให้ได้ จำนวน 20 คน และเอกสารตีกลับคืน 171 คน
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่า เรียน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ/หรือ ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว ผู้มีสิทธิบางท่านกรอกที่อยู่ไม่สมบูรณ์ กรอกที่อยู่ที่ประเทศไทย กรอกที่อยู่จัดส่งเป็นสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกรอกที่อยู่ที่ไม่ได้พักอาศัยจริงซึ่งเจ้าของที่อยู่ไม่ทราบชื่อผู้รับและตีกลับ โดยยังไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งซองทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก้ไข และส่งกลับแบบด่วนให้แล้วกว่า 186 ซอง
จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศในเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มารับบัตรเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ในช่วงเวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 17.00 น. ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนด้วย