ทองปรับแล้ว 30 ครั้ง [+4,200] รูปพรรณขายออก 82,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 30 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 4,200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 81,800 บาท ขายออกบาทละ 81,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 80,166.08 บาท ขายออกบาทละ 82,700 บาท