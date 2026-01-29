'ราชภัฏโพล' เผย ปชช.เน้นเลือก สส.-พรรคการเมือง จากนโยบาย คะแนน "เท้ง" นำโด่ง "อนุทิน" ลดลง

รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นม.ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) พร้อม ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ เลขาธิการ ทปอ. มรภ. และ ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพอธิการบดี ร่วมแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2569 กลุ่มตัวอย่าง 11,700 คน กระจายกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพต่างๆ
เมื่อถามว่า นโยบายของพรรคการเมืองด้านใดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งของท่านมากที่สุด : การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน สร้างงาน สร้างรายได้ ลดหนี้ 52.9% การลดคอร์รัปชั่นและปัญหาสแกมเมอร์ 20.5% การพัฒนาคุณภาพประชาชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดโลก 10.4% การสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศ 6.3% การปรับสวัสดิการสำหรับสังคมสูงวัย 5.5% การรับมือภัยพิบัติโลก 4.4%
เมื่อถามว่าท่านจะเลือก สส. เขต และสส.บัญชีรายชื่ออย่างไร ผลสำรวจระบุว่า เลือก สส.เขต และบัญชีรายชื่อจากพรรคเดียวกัน 71.6% เลือกสส.เขต และบัญชีรายชื่อคนละพรรค 28.4%
เมื่อถามว่าปัจจุบันท่านรู้จักและจดจำหมายเลขพรรคที่จะเลือกได้หรือไม่ ผลสำรวจระบุว่า จำได้ 70.9% และ ยังจำไม่ได้ 29.1%
เมื่อถามว่าท่านจะเลือก สส.บัญชีรายชื่อ ตามเหตุผลใดมากที่สุด ผลสำรวจระบุว่า นโยบายพรรค 47.1% ผลงานพรรค 35.5% คุณสมบัติของหัวหน้าพรรค (รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคเสนอ) 17.4%
ท่านจะเลือก สส.เขต ตามเหตุผลใดมากที่สุด นโยบายพรรค 45.3% คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร 30.2% ความคุ้นเคยและพึ่งพาได้ของผู้สมัคร 19.0% ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน 5.5%
เมื่อถามว่าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผลสำรวจระบุ เห็นด้วย 67.8% ไม่เห็นด้วย 32.2%
สำหรับความคิดเห็นที่มีผลต่อการเลือกพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน 38.8% เพื่อไทย 17.9% ภูมิใจไทย 15.6% พรรคอื่นๆ 9.1% ประชาธิปัตย์ 8.5% รวมไทยสร้างชาติ 3.6% เศรษฐกิจ 2.0% กล้าธรรม 1.7% ไทยสร้างไทย 1.2% พลังประชารัฐ 1.1% ไทยก้าวใหม่ 0.7%
นอกจากนี้ ความคิดเห็นต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 36.7% ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 15.9% อนุทิน ชาญวีรกูล 15.2% คนอื่นๆ 12.1% อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 8.5% พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 3.1% พลเอกรังสี กิติญาณทรัพย์ 2.3% ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 2.1% คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 1.6% นางสาวตรีนุช เทียนทอง 1.5% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 1.23%
ทั้งนี้ เปรียบเทียบโพลครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อไทย เพิ่มขึ้น 5.4% ภูมิใจไทย ลดลง 5.7% ส่วนแคนดิเตดนายกรัฐมนตรี ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เพิ่มขึ้น 6.7% อนุทิน ชาญวีรกุล ลดลง 9.2%