หุ้นไทยปิดภาคเช้า -2.82 จุด มูลค่าซื้อขาย 26,796.26 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 2.82 จุด หรือ -0.21% ที่ระดับ 1,336.08 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26,796.26 ล้านบาท