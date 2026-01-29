"อนุทิน" ยันไม่เคยสั่งให้ปลด "หมอสุภัทร" ย้ำออกจาก สธ.มาหลายปีแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นว่าตนควรถอยเรื่องการปลด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ออกจากราชการ เพื่อไม่ให้เสียคะแนนของพรรคภูมิใจไทย ว่า ตนไม่ได้รับรู้รับทราบอะไรเรื่องพวกนี้ นอกจากรับทราบจากทางข่าวสารและการพูดถึง ตนออกจากกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปีแล้ว
ซึ่งเมื่อคืนนี้ตนได้พบกับนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานเจ้าฟ้ามหิดล ก็ได้สอบถามนายพัฒนา ซึ่งบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย ไม่มีเรื่องของการเมือง ส่วนที่นายปริญญา บอกให้พรรคภูมิใจไทยถอย พรรคเกี่ยวอะไร ท่านเป็นอาจารย์ก็น่าจะทราบมีความรู้เรื่องกฎหมายดีตรงไหนที่ฝ่ายการเมืองทำได้หรือทำไม่ได้
เมื่อถามต่อว่านายปริญญา มองว่าเป็นเรื่องของรัฐบาล นายอนุทิน ระบุว่า รัฐบาลยิ่งไปข้องแวะข้องเกี่ยวไม่ได้เลย ตนไม่เคยไปสั่งการใดๆ ในเรื่องของงานประจำที่ไม่ใช่นโยบาย ซึ่งนโยบายที่จะให้ปลดข้าราชการจำเพาะเจาะจง ให้ไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนนโยบายที่ให้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป อันนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลของตน ถึงใช้คำว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีห่วงหรือไม่ว่าเรื่องนี้จะทำให้คะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยลดลง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนจะไปห่วงได้อย่างไร เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย มันมีความพยายามที่จะนำไปเกี่ยวโยงมากกว่า คนที่พยายามนำไปเกี่ยวโยงก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ได้คุมกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว 2 ปีกว่า