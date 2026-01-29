อธิบดีกรมการแพทย์ยันไทยพร้อมเฝ้าระวัง "ไวรัสนิปาห์"

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสนิปาห์ของประเทศต่างๆ การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน รวมทั้งโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางต่างๆ โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเตรียมพร้อมในทุกด้าน อาทิ บุคลากร เวชภัณฑ์ เตียง ห้องผ่าตัด หรือส่วนงานบริการในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่จำเป็น
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลราชวิถี พบว่ามีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยยืนยันจากโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
ในกรณีที่มีผู้ป่วยสงสัยมาโรงพยาบาลเองหรือระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ตั้งแต่จุดคัดกรอง จุดตรวจผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน รวมทั้งห้องแยกตรวจโรค ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถีมีห้องแยก สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง จนถึงอาการรุนแรง ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยของระบบสาธารณสุขไทย
นอกจากนั้น ยังได้มีการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายในการจัดทำคำแนะนำสำหรับแพทย์และบุคลากรกรทางการแพทย์และสาธาธารณสุข การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) แนวทางการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ และคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่งส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์