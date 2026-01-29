"แพทองธาร" ควงสามีเยี่ยม "ทักษิณ" เผยได้เข้าคลาสเรียนทำอาหาร

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมนายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามี เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร บิดาที่อยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ เข้าเยี่ยมด้วย
ภายหลังเข้าเยี่ยมประมาณ 30 นาที น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่าวันนี้ตนออกมาเร็วหน่อยเนื่องจากคุณพ่อไม่ค่อยสบาย แล้วคุณพ่อก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเมื่อเช้ามีเรียนคลาสทำอาหารด้วย แต่เท่าที่ตนดูก็พบว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายเท่าไร น่าจะต้องกลับไปนอนพักสักเล็กน้อย
เมื่อถามว่าใกล้โค้งเลือกตั้ง และพบว่าผลโหวตโพลของ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ค่อนข้างดีขึ้นนั้น น.ส.แพทองธาร หัวเราะก่อนตอบว่า ก็ดี คุณพ่อก็ยังคงให้กำลังใจดังเดิม ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม