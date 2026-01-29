xs
ครึ่งเช้าทองปรับแล้ว 23 ครั้ง [+3,900] รูปพรรณขายออก 82,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ราคาทองคำครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้วทั้งสิ้น 23 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 3,900 บาท ล่าสุด (12.10 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 81,500 บาท ขายออกบาทละ 81,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 79,862.88 บาท ขายออกบาทละ 82,400 บาท