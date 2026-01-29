นายกฯ ชื่นชมผู้ว่าแบงก์ชาติสังเกตการเบิกเงินผิดปกติช่วงเลือกตั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่ามีการเบิกเงินสดผิดสังเกต ว่า หน้าที่ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ แบงก์ทุกแบงก์ ถ้ามีธุรกรรมทางการเงินมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เขามีหน้าที่ต้องรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินการตามภารกิจปกติทั่วไป ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ตนก็ดูในเฟซบุ๊กและเห็นว่าก็ทำถูกต้องทุกอย่างอยู่แล้ว และบอกเองว่าถ้ามีแบบนี้ ก็จะแจ้งไปยัง ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ครบถ้วนกระบวนความ
เมื่อถามว่า มองได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการใช้เงิน นายอนุทิน กล่าวว่าพอดีตนไม่ได้ทำ ก็เลยไม่มอง และมีคนรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็ถูกแล้ว หากตนมีโอกาสได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปกติไม่ได้โทรหาผู้ว่าฯ แบงก์ชาติโดยตรง ก็จะกำชับไปว่าชื่นชมนะที่ออกมาจัดการและสังเกตว่ามีอะไรปกติ ผิดปกติ แล้วออกมาชี้แจงไว้ก่อน การชี้แจงอย่างนี้ก็ดีอย่าง ว่าผู้ว่าฯ แบงก์ชาติเอาจริง เพราะฉะนั้นธุรกรรมเหล่านี้ แบงก์ทุกสาขา ตอนนี้ใครมาเบิก แบงก์ 100 แบงก์ 500 คราวนี้ก็ไม่ต้องให้เบิกแล้ว ต้องรายงานอย่างเข้มงวด เป็นสิ่งที่ดี สามารถทำให้การเมืองมีความโปร่งใสมากขึ้น
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสขอข้อมูลจากผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ หากพบว่าการเบิกเงินนำไปใช้ในเส้นทางผิดปกติ ผิดกฎหมาย นายอนุทิน กล่าวว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ กกต. นายกฯ ไม่เกี่ยว นายกฯ ก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือเป็นคู่แข่งคนหนึ่ง หากตนลงไปเกี่ยวข้องหรือไปทำอะไร เดี๋ยวก็หาว่าไปใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่เกิดความเป็นธรรมอีก ตนทำได้เต็มที่คือโทรไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่าชื่นชมผู้ว่าการแบงก์ชาติที่ได้ออกมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องธุรกรรมทางการเงินในช่วงเลือกตั้งนี้
