กกต.ประสานแบงก์ชาติเฝ้าระงัง หลังพบพิรุธเบิกเงินสดผิดปกติช่วงเลือกตั้ง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจพบความผิดปกติในการเบิกเงินสดช่วง 10 วันที่ผ่านมา โดยเน้นการแลกเป็นธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท มูลค่า 250 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายน่าสงสัย ว่า ได้หารือกับผู้ว่าการ ธปท.แล้วในหลักการกว้างๆ และจะได้คุยกันในรายละเอียดว่าจะร่วมมือกันทำงานให้ออกมาดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไรโดยเร็วที่สุด เพราะเบื้องต้น ธปท. และ กกต.ไม่ได้ทำ MOU ไว้ จึงต้องหาวิธีการที่จะทำงานร่วมกันในระยะสั้นนี้ให้ออกมาดีที่สุด ซึ่ง ธปท. ยินดีที่จะสนับสนุนงานของ กกต. อย่างเต็มที่
นายแสวง กล่าวว่า ตามกฎหมายเรารับข้อมูลได้ไม่ผิด แต่การให้ มันก็ต้องมีช่องทาง ซึ่ง กกต. ไม่ได้ทำ MOU กับแบงก์ชาติเหมือนที่ ปปง. ทำ จึงกำลังหาช่องทาง วิธีการว่าจะถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร แต่ส่วนของ ปปง. เรามีการประสานงานกันอยู่แล้ว หากเขาพบความผิดปกติอะไรก็จะแจ้งมา"
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงาน กกต. ขณะนี้ตนได้สั่งให้ด้านสืบสวนสอบสวน เฝ้าระวัง และติดตามดูพื้นที่ที่เห็นว่ามีการแข่งขันกันรุนแรง คาดว่าจะมีการกระจายของเม็ดเงินดังกล่าวแล้ว