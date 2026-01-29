xs
ราคาทองปรับแล้ว 17 ครั้ง [3,850] รูปพรรณทะลุ 82,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 17 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 3,850 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 81,450 บาท ขายออกบาทละ 81,550 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 79,817.40 บาท ขายออกบาทละ 82,350 บาท