กสทช.สั่งปิดเบอร์เข้าข่ายซิมผีกว่า 2 หมื่นเลขหมาย ส่อใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีการใช้งานผิดปกติ และระงับการใช้บริการทันที จากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่มีการใช้งานผิดปกติ พบปริมาณการโทรออกจำนวนมาก และในพื้นที่ซ้ำๆ จุดเดิม ส่อพฤติกรรมการใช้ในลักษณะการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเดือนธันวาคม 2568 เพียงเดือนเดียวพบเบอร์ที่มีการโทรออกผิดปกติดังกล่าวจำนวนกว่า 23,057 เลขหมาย มีการโทรออกรวมประมาณ 2,400,000 ครั้ง ซึ่งได้สั่งระงับเบอร์เหล่านี้แล้วทันที
นายไตรรัตน์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติและรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงาน กสทช. ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์มาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ อาทิ จำนวนการโทรออกอย่างเดียวหลายสิบครั้งต่อวัน และโทรออกในพื้นที่เดิมๆ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่ลักษณะการใช้งานปกติของบุคคลทั่วไป และอาจเป็นการใช้งานที่นำไปก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพฤติกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ให้บริการระงับการใช้บริการเบอร์ดังกล่าวทันที และตรวจสอบการลงทะเบียนเบอร์ดังกล่าวก่อนเรียกให้ผู้ที่ลงทะเบียนมายืนยันตัวตนอีกครั้ง หากไม่มายืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการจะดำเนินการยกเลิกสัญญาของเบอร์ดังกล่าวต่อไป
ผลการตรวจสอบตามมาตรการดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2568 พบมีการใช้งานกระจุกตัวในจังหวัดที่มีบริเวณพื้นที่ติดชายแดน อาทิ หนองคาย นราธิวาส สระแก้ว และเชียงราย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1–7 ธันวาคม 2568 เพียงสัปดาห์เดียว มีเบอร์ที่มีการโทรออกผิดปกติจำนวน 8,034 เลขหมาย และโทรออกรวมมากกว่า 849,347 ครั้ง จึงสั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปิดเบอร์เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบและปิดเบอร์ไปแล้วจำนวน 207 เลขหมาย โดยมีจำนวนการโทรออกรวม 3,197 ครั้ง กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เขตคลองสามวา เขตบางแค และเขตบางรัก โดยผลการตรวจสอบดังกล่าวสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ SIMBOX ใช้งานโทรออกไปหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้ เพื่อจะได้เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจค้นและจับกุมได้แล้วในหลายๆ พื้นที่